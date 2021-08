El programa “Amor y Fuego” hizo público que la demanda que interpuso Guty Carrera contra su exapareja Alejandra Baigorria por daños y prejuicios fue admitida a través de una resolución que emitió la justicia. Ante esta situación, el modelo peruano decidió pronunciarse al respecto a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En el clip, el hijo de Edith Tapia anunció que muy pronto saldrá a la luz la verdad detrás de la acusación que le hizo la integrante de “Esto es guerra”, donde ella aseguró que había sido víctima de violencia física y psicológica.

“Si nunca tuvieron pruebas de lo que decían públicamente, ¿por qué lo hicieron? ¿Acaso buscaban perjudicarme? Cuatro años después, ¿alguien puede dudar cómo se me perjudicó? Perjudicaron mi imagen, perjudicaron mi carrera, perjudicaron mi entorno y mi familia. Me despidieron de mi trabajo, me cerraron todas las puertas y soy inocente. ¿Por qué grabo este video? Para decir la verdad, no mi verdad, sino la única verdad”, expresó Carrera.

Baigorria y Guty Carrera tuvieron una tormentosa relación que acabó en denuncia en 2016. Alejandra reveló que el hijo de Edith Tapia la maltrató psicológicamente cuando eran pareja.

En dicho año, el Poder Judicial dictó que Carrrera se mantenga alejado de la chica reality. Pasaron los meses y finalmente la denuncia fue archivada en 2019.

Actualmente, Guty vive en México alejado de los escándalos mediáticos y Baigorria tiene una relación sentimental con Said Palao.