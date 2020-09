Guty Carrera ha volteado la página de los escándalos y ahora cuenta los días para conducir su programa The Bachelor en Latina. Sin embargo, los realitys de competencia física lo siguen voceando como el gran jale.

Ahora tú también te lanzas como empresario.Esta idea nació por mi participación en los realitys. Y ahora hemos firmado una alianza con Kaita para lanzar al mercado una línea de productos naturales para que los jóvenes tengan una buena nutrición, una vida saludable y entiendan que la manera de llegar a su objetivo es no dañando sus cuerpos con anabólicos.

¿Y tú has consumido anabólicos para tener ese físico?Nunca he consumido anabólicos, siempre he consumido productos naturales. Trato de mantener una alimentación sana y balanceada. Pero hoy pruebo mis productos y doy fe de que mi energía aumentó.

¿Pero alguna vez te habrán propuesto usar esteroides?Por supuesto que sí. Creo que muchas personas lo utilizan y te dicen que es el camino más rápido, pero nunca lo acepté. Yo no fumo ni tomo, por la educación que recibí.

Te vocearon como el nuevo jale de Esto es guerra con tu imagen y tu tatuaje…No me molestó ni me incomodó. Agradezco el cariño y las buenas intenciones. Nunca le cierro las puertas a ningún reality y siempre mantengo comunicación con los productores. Pero, por ahora, no vuelvo a Esto es guerra porque estoy en Latina con mi propio programa The Bachelor.

¿No aceptas retornar a un reality porque lo ves como un retroceso en tu carrera?No lo considero un retroceso porque para mí es un trabajo y tengo compañeros ahí.

Dicen que hasta Melissa Loza se incomodó por los rumores de tu retorno a ese reality.No comento las decisiones de terceros. Si dicen que se van o se quedan, estoy ajeno a eso. Esto es un trabajo y hay que saber mantenerlo. Uno nunca se debe molestar por la participación de ninguna persona.

Ya te has reunido con Milett Figueroa. ¿Y cuándo con Melissa?No tengo ningún problema de juntarme con ninguna persona. Yo tengo la conciencia completamente limpia.

¿Qué pasó con The Bachelor? ¿Se canceló?The Bachelor va sí o sí. Solo esperamos fecha para grabaciones. En Latina me comentaron que el proyecto va muy bien.

¿Y te estás preparando para tu debut en la conducción?Sí, me estoy preparando y voy a tomar clases de conducción para tener dominio de escena.

Por: Javier Artica (jartica@peru21.com)