Guty Carrera, quien intenta abrirse paso en la actuación en México, regresó a nuestro país y habló sobre la polémica que protagonizó hace unos meses por no reconocer el éxito de Nicola Porcella en México.

El exchico reality visitó el set de ‘Amor y Fuego’ y fue consultado por su vínculo con el recordado ‘Capitán Histórico’ de ‘Esto es Guerra’.

“ Trataron de crear un chisme. Yo dije ¿dónde declaré eso? Pero bueno, entiendo cómo funciona la prensa . No tengo ningún problema con Nicola, lo vi hace poco en un restaurante. Tenemos un grupo de peruanos que jugamos fútbol los jueves”, aseguró Guty Carrera, descartando así una enemistad con el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’.

Como se recuerda, Guty Carrera recibió críticas luego de afirmar que desconocía la trayectoria de Nicola en México y que estaba enfocado en sus propios proyectos personales, declaraciones que fueron tomadas como un intento de minimizar a su excompañero.

“No tengo idea sobre lo que está haciendo Nicola. Sé que estuvo en La Casa de los Famosos, pero te digo, voy tres meses grabando y en realidad, mi vida es estudiar y grabar. (…) Nunca hemos sido amigos, somos conocidos. No salimos a fiestas, no salimos a reuniones. En realidad yo siempre he tenido una vida muy en paralelo con la de él”, afirmó en aquella oportunidad el popular ‘Potro’.