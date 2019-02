Guty Carrera sobre Melissa Loza: "No creo que sea una consumidora de drogas"

Guty Carrera, ex pareja de Melissa Loza, en conversación con el diario Trome, se pronuncio tras la captura de Juan Diego Álvarez, novio de la modelo, a quien se le acusa de ser un microcomercializador de droga.

“La conozco muy bien y a su familia, creo que no tiene nada que ver (con el consumo), pero las autoridades son las únicas que darán un veredicto. Ella es una persona con valores y principios”, señaló.

XOANA NO LE GUARDA RENCOR

Por su parte, Xoana González, en declaraciones al medio citado, aseguró que no le guarda rencor a Melissa Loza, quien le ganó un juicio por difamación agravada, motivo por el cual no puede volver al Perú.

“No me alegra lo que le está pasando. Todas hemos elegido, en algún momento, a una mala pareja. Tuve un ex novio que me molió a golpes. No soy mala persona y no le deseo el mal a nadie. Ojalá que encuentre la paz y felicidad”, aseveró.

