Guty Carrera no soportó los comentarios de su expareja Melissa loza sobre su presunta infidelidad con la modelo Milett Figueroa.

Este hecho se dio luego de que él asegurará que nunca fue infiel en un video que protagonizó al lado de su novia mexicana, Brenda Zambrano.

“La gente no quiere entenderlo porque a algunos medios y a algunas personas no les conviene que la historia real sea aceptada. ¿Como que ya aburrió, no? Mucho opinólogo”, respondió Carrera al ser cuestionado en sus redes sociales.

Capturas del Instagram de Guty Carrera.

En otra publicación mostró su molestia por tener que explicar innumerables veces que no engañó a Loza.

“Me está preocupando claramente el tema de la comprensión lectora y el análisis. Ayer lo expliqué con peras y manzanas. Me pregunto, ¿a la gente le gustará leer o solo escribe cosas porque piensa que así me puede afectar de alguna manera? Ya no pierdan el tiempo, en serio no lo pierdan".

(Captura: Instagram de Gutty Carrera)

(Captura: Instagram de Gutty Carrera)

En las historias de Instagram que compartía el exguerrero, insistía en que nunca hubo infidelidad mientras estuvo con la popular ‘Diosa’; sin embargo, los cibernautas parecían no entender las explicaciones, lo que cansó a Carrera.

“En resumen, cuando salí con la otra persona, yo no estaba con la Sra. Loza, después de unos días volvimos y le conté lo que había pasado. Misteriosamente el show mediático se hizo semanas después. Pensemos”, se lee en la imagen.

"Hay gente que nunca querrá entender porque simplemente la verdad no les conviene. Así de simple”, agregó en otra publicación.

¿Qué provocó la ira de Gutty Carrera?

Todo empezó por el video donde aparece Guty Carrera y su novia, en el cual, el repite: “Yo no te he sido infiel, nunca he sido infiel… Yo no soy tus ex, yo soy diferente y punto”.

Tras estas palabras, Melissa Loza, que se encuentra a la espera de un bebé, no pudo evitar pronunciarse y lo hizo entre risas.

"No me gusta hablar de terceras personas y menos ya en esta etapa de mi vida en la que estoy tan tranquila. ¿Qué te puedo decir? Los hechos hablan por sí solos (...) Pues “órale mano” entonces”, comentó Loza.