Después de varios años del escándalo entre Milett Figueroa, Melissa Loza y Guty Carrera, el modelo confirmó que sí le mandó fotos íntimas a la novia de Marcelo Tinelli en el algún momento.

El actor, que regresó a Lima desde México, ofreció una entrevista y confesó que sí le mandó fotografías a Milett, luego de que él mismo negara que lo hizo.

“Pero eso fue después, tampoco eran fotos, no eran como un álbum, nosotros hablábamos pero no salió nada de eso... no había nada turbio y esas pláticas se dieron cuando yo no estaba con ella” , afirmó en el programa Café Con Chévez.

El exchico reality aseguró que todo sucedió cuando ambos eran muy jóvenes, pero también dijo que no llegó a estar con Milett.

“De repente las hormonas, yo era ‘El potro’, venía un poco alborotado y alterado pero no, con ella no pasó nada, qué pena, porque ahora es la número uno de Argentina. Tinelli le dio un beso y ni yo” , indicó.





