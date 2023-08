El esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, utilizó sus redes sociales para expresar su posición tras su reciente ‘ampay’ con Mariana de la Vega, con quien se le vio salir de un conocido hotel el pasado 18 de julio.

El deportista se mantiene firme y asegura que no tiene ninguna relación fuera de su matrimonio con la mujer, con quien dice que solo comparte su pasión por el deporte.

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. (Foto: Ig @gustavosalcedo_rg).

“La recojo a las 9 am y la dejo en su casa a las 12 pm. Se puede fácilmente revisar el registro de alojamiento al hotel y no encontrarán Absolutamente NADA”, escribió la pareja de exmiss Mundo.

“Por todas las instalaciones hay cámaras de seguridad que pueden evidenciar que se ha creado una historia armada sin sustento, que afecta mi imagen y las de más personas. No haré más declaraciones al respecto ya que considero que no hay absolutamente nada que aclarar. Finalmente, ratificar que lo relacionado a mi familia, no será motivo de exposición pública, gracias”, se puede leer a través de una de sus historias de cuenta oficial Instagram.

Post de Gustavo Salcedo.





MARIANA ROMPE SU SILENCIO





A través de su cuenta privada de Instagram, Mariana de la Vega, la mujer con quien se vincula al esposo de Maju Mantilla, se ha mostrado como deportista en las redes sociales, compartió un enigmático mensaje a través de una historia.

“El mediocre no tiene voz, es un eco. El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos”, dice el primer párrafo de la cita.

Mensaje de Mariana de la Vega.





Como se recuerda, las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ captaron a Gustavo Salcedo ingresando a un exclusivo hotel de San Isidro con una joven identificada como Mariana de la Vega.





VIDEO RECOMENDADO: