La muerte de Gustavo Cerrón, quien encarnó a “Chacalón” en la serie de televisión del cantante, ha conmocionado no solo a sus fanáticos, sino también a sus colegas y amigos, quienes recurrieron a las redes sociales para dedicarle mensajes de despedida.

Unos de los primeros en manifestarse fue el actor German Loero, quien escribió: “Gracias por todo Gustavo Cerrón, que en paz descanse, mis oraciones están con su familia”. El mensaje fue acompañado con una fotografía donde vemos a Cerrón sonriendo.

Gracias por todo Gustavo Cerrón, que en paz descanse, mis oraciones están con su familia pic.twitter.com/K0H39kL4fa — Germán Loero (@GermanLoero) April 14, 2021

Paul Martín, actor de “De vuelta al barrio”, también se despidió de su colega con un mensaje en Twitter: “Muy triste su partida. Descanse en paz, el buen Gustavo Cerrón”.

Muy triste su partida. 😥

Descanse en paz, el buen Gustavo Cerrón. pic.twitter.com/KeUfVej1u7 — paul martin peru (@paulmartinperu) April 14, 2021

Mónica Cabrejos recurrió a su cuenta de Facebook para dedicar un emotivo mensaje de despedida a Gustavo, además reveló que él la convenció de formar parte de su serie “Abre los ojos”.

“Amigo querido Gustavo Cerrón hemos hablado el mes pasado y me convenciste de volver actuar en tu serie ‘Abre los ojos’, teníamos fecha, personaje, vestuario y todo. Ahora te nos fuiste y solo me queda recordarte con las risas, las bromas, las copas y las alegrías de haber coincidido en esta vida. Buen viaje y hasta la próxima vida querido mío. Que agradecida estoy de haber coincidido contigo, no me queda duda que disfrutaste al máximo la bendición de vivir”, escribió la conductora de “Al sexto día”.

Sandro Calderón Castillo, actor que forma parte del elenco “Dos hermanas”, también lamentó la muerte de su colega.

“Vuela alto. Ahora eres eterno hermano. Gustavo Cerrón fuera de ser un gran actor, era sobre todo una gran persona. Hace muy poco ofreció su ayuda para leerle una obra de teatro a una de mis alumnas con discapacidad visual. Tantas anécdotas, risas y trabajos juntos. Así te recordaré siempre mi Tiburón Cerron, dándole la mano a todos, amando al teatro y enseñando con y por amor”, escribió en su cuenta oficial de Faacebook.

Eduardo Ramos, actor de la serie “El último bastión”, se despidió de su amigo con el siguiente mensaje: “Adiós Gustavo Cerrón, actor que interpretó a una figura del canto popular como fue Chacalón. Este COVID-19 se nos llevó en semanas a grandes figuras de nuestro teatro y del arte escénico. Como lloran esas máscaras”.

David Carrillo, director y actor teatral, escribió en Twitter: “Otro compañero cultural caído. Acaba de fallecer por COVID-19, el talentoso actor y gestor Gustavo Cerrón. Un abrazo para todxs los integrantes de mi gremio tan golpeado”.

A través de la cuenta oficial de Twitter del Gran Teatro Nacional dedicaron un mensaje al reconocido actor que falleció a los 48 años.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del reconocido actor, docente y director de teatro, cine y televisión, Gustavo Cerrón. Desde el Gran Teatro Nacional expresamos nuestras condolencias hacia su familia y amigos”.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del reconocido actor, docente y director de teatro, cine y televisión, Gustavo Cerrón.



Desde el Gran Teatro Nacional expresamos nuestras condolencias hacia su familia y amigos. pic.twitter.com/l79J0kAVtu — Gran Teatro Nacional (@GranTeatroNac) April 14, 2021

