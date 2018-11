Hace unas semanas, National Geographic informó que venía preparando un documental con material inédito del fallecido Gustavo Cerati . Esta nueva edición de "BIOS: Vidas que marcaron la tuya" reveló decenas de detalles poco conocidos de la vida del vocalista y líder de Soda Stereo.

"Vivía para la música, por y para la música", asegura Lillian Clarke, madre de Gustavo Cerati. La progenitora de "Gustavito", como cariñosamente le decía de niño, cuenta que él solo pensaba en música. "Un día escuchaba que tocaban la guitarra y eran las 2:00 a.m. Salí y le dije que se vaya a dormir porque mañana hay escuela", cuenta con una gran sonrisa.



Gustavo Cerati fue un predestinado. Su familia no tenía ninguna relación con el mundo de la música, pero él quería dar su vida por ella. "Para mí Gustavo siempre va a ser el chico que un día vino y me dijo que quería ser músico", contó la señora Clarke en una entrevista hace unos años.



Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, Argentina. Su pasión por la música fue un tema que sorprendió tanto a Lillian Clarke como a Juan José Cerati, sus padres.



El documental muestra un pasaje poco conocido de la niñez de Gustavo Cerati. En cámara se puede apreciar a Javiera Mena, conductora del programa, recorriendo cada centímetro de la casa donde vivió el artista. Laura Cerati, hermana de Gustavo, hace de guía. "Ahí se sentaba a componer", indica Laura. "Lo bueno es que, a pesar del paso de los años, pudimos conservar esta casa, que tantos recuerdos tiene", manifiesta.



Pero Laura tenía una gran sorpresa preparada para todos los amantes de Cerati. La hermana de Gustavo desempolvó una vieja grabación en la que Juan José Cerati, su padre, presentaba a Gustavo antes que entonara una canción. "Nuestro abuelo lo presentó como lo hicieron miles después", sentencia emotivamente Lisa Cerati, hija del músico argentino.



Lillian Clarke cuenta que el tema "Té para tres" fue compuesto por Gustavo en los últimos días de la vida de su padre. "Esa noche no durmió y cuando me la mostró al otro día casi me desmayo", manifiesta visiblemente emocionada.

Zeta Bosio y Charly Alberti también cuenta cómo era Cerati en los primeros días de Soda Stereo. El bajista recordó cómo conoció a Cerati en la universidad y el baterista indica que la banda dio sus primeros pasos en la sala de ensayo de su casa.



Bosio contó que un día Gustavo Cerati se hizo el enfermo para faltar a su trabajo de visitador médico. "Ese día teníamos una presentación en la televisión". "Ahí alguien lo vio y lo echaron del trabajo". Fue ese el día que decidieron dejar todo y dedicarse de lleno a la música.



El músico reveló un detalle bastante particular de los primeros días de Soda Stereo. Zeta cuenta que "no querían ser tres" y que les "costaba armar una banda".



Adrián Taverna , sonidista del primer disco de Soda Stereo, recuerda que la grabación de la cinta fue realmente complicada. "A Soda le daban dos horas un día, dos horas otro, cuatro otro… Al primer disco lo grabaron cuatro técnicos", cuenta el amigo de Gustavo Cerati.

Pero una de las sorpresas del programa vendría de la mano de Ana Saint, ex novia de Gustavo Cerati. Saint mostró un cassette con una canción de amor que el vocalista de Soda Stereo compuso para ella cuando eran pareja: "Hablando de vos".



El documental está lleno de datos sobre conciertos de la banda, arte conceptual de la misma y diversos factores que marcaron a Soda Stereo para siempre. En 1996, la agrupación argentina tuvo su peor presentación en Ferro y terminó con la separación de la banda.



Once años después, los integrantes de Soda Stereo se reunieron para retornar a la música con una gira de conciertos ("Me Verás Volver") . Aquel año, realizaron una de sus presentaciones más emblemáticas en el estadio de River.



"Fuerza Natural" (2009) fue el último disco de Cerati. Benito, hijo del cantante, contó que su padre se despidió de él de una manera extraña cuando se fue de gira. "No nos vamos a ver por un largo tiempo, campeón", indica el joven. Benito jamás imaginó que su vida se vería afectada para siempre.



El documental de National Geographic muestra imágenes inéditas de lo que sería el último concierto como solista de Gustavo Cerati. El recital se realizó el 15 de mayo de 2010 en el campus de la Universidad Simón Bolívar en Caracas.



Fue esa misma noche que Cerati se encontraba mal de salud y fue hospitalizado. Los médicos indicaron que se trataba de un ACV (accidente cerebrovascular).



Lilian Clark manifestó que fueron "cuatro largos años" de internamiento de su hijo. Pero siempre se sentía acompañada por todos los fanáticos que se encontraban a las afueras del nosocomio.



Charly Alberti y Zeta Bosio cuentan que se armaron de valor para poder ir a ver a Gustavo. El baterista narra que estuvieron conversando y empezaron a decirle muchas cosas. "Comenzó a sonar todo. Sintió que nosotros estábamos ahí".

El documental - disponible en Fox Play- finaliza con una secuencia de todos los familiares de Gustavo Cerati y Javiera Mena en un estudio cantando el tema "Fuerza natural".