(Cerati.com)

6:30 am. Gustavo Adrián Cerati Clark nació el 11 de agosto de 1959, a las 6:30 am. Esta información la brindó su propia madre, Lilian Clark, quien contó detalles sobre el nacimiento del guitarrista en el video que locutó, 'Conexión Intrauterina'. "Y entonces, un 11 de agosto de 1959 a las 06:30 horas en la Pequeña Compañía de María nació Gustavo Adrián. Cuando lo tuve en mis brazos y lo puse sobre mi pecho y lo conocí por fin, no podía parar de llorar de la felicidad, ese pequeñito, rosado y rubio era el que yo había acariciado con mis manos y mi alma durante largos nueve meses, y fue un milagro como yo lo suponía….", sostiene el relato.

Gusto por lo oculto Uno de los capítulos del libro 'Cerati: La Biografía' –escrito por el periodista Juan Morris– cuenta cómo fue la infancia del pequeño Gustavo. En este texto, aparece la información de que el argentino tenía un gusto muy particular por los ovnis y los acontecimientos relacionados con la tecnología, como la llegada del hombre a la Luna en 1969. Se sabe que también le gustaban muchos los cómics y los superhéroes.

(Archivo Cerati)

'Ay nena cómo vas a hacer'En setiembre del año pasado, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) dio a conocer la primera canción que Gustavo Cerati registró bajo su firma: 'Ay nena cómo vas a hacer'. Esta entidad musical no solo contó esta información, también compartió una imagen sobre el documento final que se le entregó a 'Gus', una vez finalizado el trámite de registro.

(SADAIC)

Una porquería Cerati contó en una entrevista con MTV que el primer disco de Soda Stereo le pareció un desastre, pero que de todas formas le permitió ganar popularidad. "(Nada Personal) fue como una venganza. A mí no me gustó nada el primer el disco. Lo odiaba. Decía: 'esto es una porquería'", sostuvo.

Axel Rose lo utilizó de escudo Sucedió una vez que Cerati estaba en Los Ángeles y se topó, de casualidad, con Axl Rose. ¿Cómo así? El argentino le estaba comprando un vestido a su madre y sintió que alguien lo había cogido de la cintura. Cuando volteó, se dio cuenta que era el propio vocalista de Guns N' Roses quien estaba escapando de una fanática. Cerati, de alguna manera, prestó su cuerpo para que el músico se escondiera y pueda salir sin ser visto. Lo curioso es que Rose no se enteró y, quizás jamás lo sepa, de quién fue la espalda que utilizó como escudo.

'De música ligera' no siempre fue la igual La primera versión que Cerati grabó de 'De música ligera' tenía una letra mucho más amplia. Para que cuadrara mejor y sea aún más ligera esta canción, el argentino retiró la siguiente estrofa:

Viene hacia mí cuando el mundo enmudecey no es tan realsolo pasatiempo

'Vida'Soda Stereo compartió escenario algunas veces con Virus, la legendaria banda argentina que hizo famosos a los hermanos Moura. Una de las más recordadas fue la presentación que dieron en La Plata, en 1995. Ese día jugó con los nombres de ambos conjuntos y le dijo al público que eran 'Vida' (Vi por Virus y Da por Soda). Aprovecharon el momento y mezclaron sus integrantes para tocar el clásico 'Imágenes Paganas'.

'Té para tres' si tuvo video Hasta noviembre de 2012, Soda Stereo tenía 10 videoclips oficiales. Sin embargo, un fanático sorprendió a todos cuando subió a Youtube una grabación que la banda había realizado para el programa piloto 'Móvil 8'. En dicha grabación, los tres integrantes de la banda actuaron y tocaron uno de los temas más íntimos que Cerati escribió, 'Té para tres'.

La consentida Una de las guitarras favoritas de Cerati fue la Paul Reed Smith Multifoil Special Model. Según esta marca, solo se llegaron a fabricar 12 en todo el mundo. Pero, en julio de este año anunciaron que habían fabricado 15 unidades más. Se desconoce hasta ahora cuál sería el precio.

(Paul Reed Smith)

'Verbo Carne' en Abbey RoadEn agosto de 1999, el argentino fue entrevistado en el programa 'Plaza Italia' y contó que el tema 'Verbo Carne' lo grabó en los estudios Abbey Road. "Fue la primera vez que grabé con una orquesta (…). Los ingleses ya estaban tocando el tema y yo presenté dos horas después diciendo: yo soy quien hizo la canción. Estaba como un turista", indicó.

Racing Cerati no era muy aficionado al fútbol, pero admitió en el programa argentino, 'La Cueva', que era hincha de Racing. "Pero poco fútbol. He tenido muchas decepciones en los últimos años, pero van bien ahora", contó.

Su voz Luego de sacar 'Siempre es Hoy' en 2002, Cerati lanzó vía su página web (www.cerati.com) un concurso para que los usuarios crearan los mejores remixes de algunas canciones suyas. Los interesados pudieron descargar en ese momento algunas canciones por partes, como 'Cosas Imposibles'. En Youtube todavía se puede encontrar una pista de solo su voz.

Banda sonora Cerati también tiene dentro de su repertorio una banda sonora y es de la película argentina '+ Bien'. El argentino no solo compuso las canciones de este disco, sino que terminó actuando en el filme.

Surfear A mediados de los noventas y cuando el acceso a internet era restringido, Gustavo se pasaba horas navegando, leyendo y divirtiéndose en diferentes chats. La web argentina, En Remolinos, recogió la información que una vez 'Gus' se enteró de una información sumamente confidencial. "Empecé a comunicarme con gente sin que supiera que era yo. Recuerdo que había un tipo zafado que estaba revelando secretos militares de Estados Unidos. Me contó que se tiene que cambiar constantemente de clave porque lo viene persiguiendo la CIA", sostuvo aquella vez.

(Google)

Ni genio, ni Dios En Remolinos también recogió una declaración que pintaba por completo los rumores que existían sobre la supuesta arrogancia que Cerati tenía. "La música tiene un poder especial. A veces algunas personas me dicen 'Dios'. Yo no soy ningún Dios. Soy un vehículo que conecta a la gente a través de la música. Con eso soy feliz", afirmó.

(Flaco Stereo)

Gusto por lo clásico Cerati también fue uno de los músicos que en vida descartó las descargas musicales y siempre apoyó la producción de vinilos y otros formatos que protejan la pureza que engloba al mundo de la música. “No reniego de la tecnología, pero sigo prefiriendo algunos formatos que llegaron a su mejor expresión, por ejemplo, el vinilo. Me parece que si alguien gasta tanto dinero en estudios buenos, tratando de hacer que su disco quede mejor para que después salga en un teléfono celular, es puro marketing, nada más. El vinilo es la máxima expresión musical que existe”, sostuvo para El País de Uruguay, en enero de 2009.