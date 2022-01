Luego que se diera a conocer que “Al Fondo Hay Sitio” vuelve a la TV con nueva temporada mucho se comenta sobre los nuevos actores que se sumarán. Sin embargo, Gustavo Bueno, recordado por su papel de ‘Gilberto Collazos’, descartó que Andrea San Martín y Nicola Porcella vayan a formar parte del nuevo elenco, como algunos han especulado.

El recordado ‘Gilberto Collazos’ negó la participación de Nicola, Andrea y otros exchicos reality en la temporada número nueve de “Al Fondo Hay Sitio”, que aún no tiene fecha de estreno.

“Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con actores de verdad”, dijo en una reciente entrevista con Infobae.

“Algunos de ellos pueden ser posibles actores, con capacidades tremendas. Yo he actuado con gente que ha estado vinculada con la farándula en obras de teatro importantes y lo han hecho bien. Pero eso se escogía o se proponía desde la propia producción, no es que viniera alguien y dijera ‘yo quiero hacer eso’, eso nunca ha funcionado”, explicó Bueno.

Por otro lado, Gustavo Bueno dijo que otra de las razones de la cancelación de AFHS fue el cansancio del equipo tras varios años de trabajo.

“Cansó a los guionistas, a los actores, a la producción. Por eso le pusimos cierre, no porque no siguiera funcionando, sino que ya era demasiado tiempo”, sostuvo.

