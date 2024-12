SOLTERO CODICIADO. Gunter Rave niega romance y dice que su corazón está libre

Soltero codiciado y, al parecer, por buen tiempo. El periodista cusqueño Gunter Rave descartó estar enamorado luego de que hace dos meses fuera ampayado en las calles de Lince tomado de la mano de una mujer.

“Yo hago las cosas que hace todo el mundo, con la diferencia de que a mí me conocen, pero no he hecho nada malo, no le hago daño a nadie, estoy soltero, no pasa nada. Así que todo tranquilo”, dijo el periodista en diálogo con Trome.

El conductor está enfocado en su trabajo y en los retos para el próximo año. “Tenemos nuevas plataformas, nuevas maneras de llegar al público, incluso el programa (el noticiero) se verá a nivel internacional”, comentó.

Aunque las cámaras de Amor y Fuego los mostraron al lado de una mujer, Rave -de 53 años- niega romance.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO