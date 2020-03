GUNS N’ROSES reagendó su concierto en Lima para el martes 24 de noviembre en el Estadio de la Universidad San Marcos, así lo anunció la propia banda a través de sus redes sociales.

El cantante Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan, tranquilizaron así a las miles de personas que esperaban verlos en su reencuentro con nuestro país, pospuesto por la pandemia del COVID-19.

El retorno de la banda a nuestra capital se ha confirmado luego de la reprogramación de la agrupación como cabeza de cartel de los principales festivales de la región, como Lollapalooza (Chile, Brasil y Argentina) y Estéreo Picnic (Colombia), donde llegará con el nuevo tramo de su gira “Not In This Lifetime”, que tuvo como plus la reunión de Axl, Slash y Duff, miembros fundadores de la agrupación, luego de varios años.

En esta gira la banda celebra más de 30 años de trayectoria, tiempo en el fueron editados “Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, desde donde salieron canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It’s So Easy”, “Knockin’ On Heaven’s Door”, entre otras.