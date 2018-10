Guillermo del Toro prepara versión musical de Pinocho en Netflix

Netflix ya viene preparando su próxima cinta animada. La plataforma digital apuesta por realizar una versión stop motion del clásico infantil, Pinocho.



La historia creada por Carlo Collodi cuenta la historia del carpintero italiano Gepetto y su títere de madera con el nombre de Pinocho.



Netflix reveló que el mexicano Guillermo del Toro será el encargado de dirigir, escribir y producir el ambicioso musical para la plataforma digital.



Por su parte, Guillermo del Toro fue consultado sobre el proyecto y manifestó que "siempre" había querido hacer esta película.



CONEXIÓN CON PINOCHO



La versión de Del Toro de Pinocho estará ambientada en la Italia de 1930. "Ninguna forma de arte ha influido en mi vida y en mi trabajo más que en la animación, y ningún personaje en la historia ha tenido una conexión personal tan profunda como Pinocho. En nuestra historia, Pinocho es un alma inocente con un padre despreocupado que se pierde en un mundo que no puede comprender. Se embarca en un viaje extraordinario que lo deja con una profunda comprensión de su padre y del mundo real. Siempre he querido hacer esta película. Después de la increíble experiencia que hemos tenido con Trollhunters, estoy agradecido de que el talentoso equipo de Netflix me esté brindando la oportunidad de mi vida de presentar al público en todas partes mi versión de este extraño títere convertido en un verdadero niño", manifestó Guillermo del Toro en comunicado.

