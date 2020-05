Con 87 años, Guillermo Rossini es toda una institución de la comicidad en el país. En tiempos de COVID-19, el artista no sale por nada del mundo de su casa en Surco. En conversación con Perú21, el reconocido imitador dio detalles de cómo vive la cuarentena y pide a todos los peruanos que se cuiden.

El actor cómico señaló, en diálogo con este diario, que su avanzada representa un peligro en caso llegara a contagiarse.

“Estoy acá metido en mi casa. No salgo a la calle, es un peligro. Tengo casi 90 años. No debo salir. Camino dentro de mi casa y en la entrada del edificio en el que vivo. Tampoco puedo estar tirado en la cama. Estoy con mi esposa y mi hijo el mayor. Mi hijo es el que sale hacer las compras. Mi señora y yo no estamos para arriesgarnos. No podemos salir a la calle a comprar o salir al banco”, aseveró.

Además, Rossini resaltó que es muy importante también cuidarse dentro de la casa por el cambio de clima.

“Con el frío, uno tiene que abrigarse y no tomar cosas heladas. Hay que cuidarse bastante”, agregó.

LOS CHISTOSOS EN STAND BY

Por otro lado, el imitador señaló que su programa radial cómico ‘Los Chistosos’ está suspendido desde que inició el estado de emergencia, pero que contemplaría hacerlo desde casa.

“El programa está en ‘stand by’ porque es un riesgo salir a diario. Con mi edad, con mayor razón no debo salir. Estamos con descanso forzoso hasta nuevo aviso. Ya se han hecho programas de radio por internet, creo que también podría adaptarme", manifiesta.

Finalmente, Rossini agradeció el cariño que recibe de sus seguidores y exhortó a todos a quedarse en casa.

“La gente sale mucho y es irresponsable. Deben cuidarse y no salir por las puras. Igual también comprendo a los que tienen la necesidad de salir porque viven del día. Quiero agradecer las muestras de cariño que recibo siempre y pedir a todos que respeten la cuarentena”, concluyó.

