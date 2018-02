Guillermo Rossini: "Ya casi no existen cómicos en la nueva generación"

Don Guillermo Rossini tiene más de 55 años de carrera artística y no en vano es considerado la ‘Enciclopedia del humor’. Por eso, el maestro reflexiona sobre su trayectoria y cuenta que se alista para celebrar los 25 años de ‘Los Chistosos’.

Usted nació con el don de hacer reír a la gente.

Sí, desde el colegio imitaba a los profesores, a los directores y me sacaban de clases a cada rato. También hacía lo mismo con mis familiares. Antes había noticieros internacionales y yo agarraba la voz de los que narraban en la BBC de Londres y en nuestro país imitaba a locutores como Juan Ramírez Lazo. Todo comenzó como un juego.



¿En qué momento se dio cuenta de que su carrera artística estaba en la radio y televisión?

Fue cuando un amigo me llevó al negro Augusto Ferrando y la novedad era que yo imitaba, así que le dijo: ‘Negro, cierra los ojos y dime quién está trasmitiendo esta carrera’, y yo hice la voz del locutor hípico Federico Roggero. Ferrando se quedó asombrado. Ahí nací artísticamente... El primer político que imité fue Manuel Prado. Me siento feliz de haber sido el pionero de los imitadores, por eso todos me dicen el padre de los imitadores.

¿Cómo ha hecho para mantenerse más de 55 años vigente en la radio?

He pasado por tantos programas cómicos y todo se debe a la perseverancia y las ganas de hacer las cosas bien. A mí me gusta que la gente la pase bien y se entere de las noticias con humor por ‘Los Chistosos’, que también lo conforman Hernán Vidaurre, Manolo Rojas y Giovanna Castro.

‘Los Chistosos’ de Radio Programas cumplen 25 años. ¿Qué siente por este grupo?

Me siento contento por todos los logros. ‘Los Chistosos’ son como mis hijos y ellos me agradecen. Yo recibo mensajes de todas partes del mundo por Internet y me felicitan porque ellos se enteran de las noticias por nosotros más que por los noticieros.

¿Qué están preparando para sus Bodas de Plata?

Estuvimos por el Cono Norte con gran cantidad de público. Después nos iremos a Chiclayo y el 18 de marzo estaremos en el Parque de la Exposición. También sacarán un documental que han preparado en RPP. ‘Los Chistosos’ tienen para rato, aunque yo ya pensaba retirarme, pero no puedo, no sé hasta cuándo seguiré.

¿Qué apreciación tiene sobre los programas cómicos?

Programas cómicos no hay más que el de Jorge Benavides en señal abierta. Ahora parece que en la pantalla chica solo les gusta Esto es guerra y los chicos solo ven los ‘culantros’ y las ‘teteras’. Solo tenemos eso en la televisión. Nosotros en radio damos una propuesta de comicidad y nos cuidamos de no llegar a la vulgaridad, siempre somos respetuosos en todo lo que hacemos para sacarle una sonrisa a la gente.

¿Hay una nueva generación de cómicos?

Ya casi no existen cómicos en la nueva generación. Falta más gente talentosa. Solo sale gente copiona y no tiene ideas de sacar algo nuevo. A veces me buscan y les digo: ‘Imita’, y salen con más de lo mismo. Uno debe ser creativo en lo que hace.

¿Alguna vez han recibido quejas de personajes públicos?

No, al contrario. Imitar a un personaje es promocionarlo. Ellos mismos nos piden que los imitemos. Una vez, Daniel Urresti, como lo tildo de payaso, se molestó y vino a la radio a decirme que debía agradecer a Ollanta Humala por llevarme a Estados Unidos a operarme. Pero eso lo hicieron por los aportes que hago.

Usted que entrevista a políticos, ¿qué opina del indulto a Alberto Fujimori?

Ya como está enfermo el pobre, creo que ha pagado las cosas que ha cometido. Ahora está con el caso de Pativilca y quieren meterlo nuevamente a la cárcel, pero parece que no pasará nada. Es una vergüenza que todos los presidentes estén metidos en problemas con la justicia.

¿Qué le parece la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski?

También está en la ‘mermelada’, pero hay que dejarlo que termine porque sería un caos tratar de sacarlo. Seguro acabará enjuiciado como los demás presidentes porque ya se han comprobado un montón de irregularidades.

¿Lo volvieron a invitar para lanzarse a un cargo político?

Sí, me han propuesto para ser regidor de Lima, pero yo nada. Ya fue suficiente con los dos periodos que tuve como regidor de la Municipalidad de Jesús María (en los 80). Un artista no debe meterse en política porque es mal visto, hasta te tiran piedras.

¿Estará en la película El candidato 2?

Fue una bonita experiencia la primera parte porque se hizo una sátira y chancamos a Toledo y Humala, pero hubo gente que intervino para quitarnos de los cines. Pese a ello ganamos el premio a mejor guion en Portugal. En la segunda parte haría de PPK, pero creo que ya no estaré, estoy en una edad muy avanzada.

A usted lo operaron del corazón. ¿Cómo está de salud?

Tengo tres operaciones al corazón. Hace poco me pusieron un marcapasos. También estoy mal de la columna y me tienen que infiltrar, pero aún tengo fuerzas. Siempre estoy cuidándome porque, a mis 85 años, no puedo hacer mucho trajín.

¿Cómo le gustaría que lo recuerden?

He recibido todos los premios. La Municipalidad de Lima me dio tres medallas, los municipios me condecoraron y en Estados Unidos me hicieron doctor honoris causa. Solo la Presidencia no me ha dado nada. Pero la mejor medalla que tengo es el cariño de la gente. Quisiera que me recuerden con mucha risa y con alegría.

¿Se arrepiente de algo?

De ser muy sincero. También de confiar en todo el mundo y porque luego te dan un mal pago. Hasta de viejo sigo igual (risas).

AUTOFICHA

* “Tengo una mezcolanza. Mi abuelo es suizo y mi madre es española. Nací el 3 de setiembre de 1932 en el Jirón Callao, del Centro de Lima, que antes se llamaba Manta. En mi juventud viví en el Rímac y estudié en el mismo colegio que Augusto Polo Campos, José Granda, que ahora es Ricardo Bentín”.

* “Tengo la costumbre de ir a las maquinitas, tragamonedas. En la radio me han hecho una fama con eso, pero solo voy los fines de semana. Otras personas se la pasan en discotecas y tomando, pero yo sanamente voy con mi señora a entretenerme. Antes mi hobby era la hípica”.

* “A veces, en la radio, me toman el ‘pelo’ y me dicen: ‘Solo sabes leer Perú28’, porque siempre llevo su diario en la mano. Yo siempre hago los comentarios de ahí y lo realizo con el estilo que tenía el locutor Juan Ramírez Lazo. También leo el editorial porque me agrada el mensaje. ¡Soy hincha de Perú21!”.