Guillermo Francella y su esposa Marynés Breña SE DIVORCIAN tras 36 años juntos: Todo lo que se sabe

Terminaron con su matrimonio de 36 años. Guillermo Francella y su esposa Marynés Breña han decidido separarse en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del comediante argentino. La primicia fue dada a conocer por la conductora Paula Varela, quien ofreció más datos sobre este rompimiento.

La panelista del programa 'Socios del Espectáculo' reveló que la decisión la tomó la Breña y aseguró que su matrimonio ya llevaba una crisis desde hace varios años.

"Al parecer venían surfeando una crisis. Él tiene mucho éxito, está en un gran momento laboral y lamentablemente, lo personal no va de la mano en este caso", comentó Varela.

"La verdad es que ella fue su compañera y lo seguirá siendo, más allá de que sus hijos ya son grandes. La decisión de la separación la tomó ella. Venían mal y ella habría sido la que propuso el corte. De hecho, en 36 años han hecho algunos viajes solos pero en el último tiempo, él viajó sólo con su hermano y ella con una amiga", detalló la periodista de El Trece.

Otro detalle que confirmaría que la pareja ya no se encontraba en su mejor momento fue el hecho de que el actor no mencionara a su esposa tras ganar el Martín Fierro.

"Yo no le escribí a él directamente porque lo tenía muy chequeado y preferí no hacerlo. Sé cómo la está pasado él y sé otro montón de cosas que no voy a contar por la talla de la figura. A mi hace ya un montón tiempo me vienen hablando de la crisis pero recién ahora se confirma la separación. Tengo entendido que ya no estarían viviendo bajo el mismo techo", añadió.

La pareja tiene dos hijos: Nicolás y Johanna, quienes también han incursionado en el mundo del espectáculo.

