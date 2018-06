Tras la carga mediática que devino por la denuncia de violencia psicológica y sexual que le interpuso la actriz Daniella Pflucker , Guillermo Castañeda empleó su cuenta de Instagram para anunciar su regreso a las tablas con la obra '¡Oh por Dios!'.



"No puedo describir la felicidad que me da subirme de nuevo a un escenario...en serio, no lo puedo explicar. Vayan pe. Prometemos mucha diversión", escribió el actor en esta plataforma social.



En la puesta en escena comparte roles con Franco Cabrera y Manuel Gold. Lo que llama la atención es que esta misma obra de teatro tuvo que ser cancelada luego que Daniella lo acusara de abuso sexual.



La actriz lo denunció en marzo de este año y, aunque el caso aún viene siendo investigado, 'Guille' se ha dado una segunda oportunidad para reivindicar su carrera artística.