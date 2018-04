Guillermo Castañeda se quiebra: “Estoy viviendo la peor de mis pesadillas” [VIDEO]

El actor de teatro y comediante, Guillermo Castañeda , se pronunció a través de su cuenta de Facebook, sobre la denuncia de violencia sexual y psicológica que la actriz Daniella Pflucker realizó en sus redes sociales.

A través del video se aprecia a un Guillermo desencajado por la denuncia pública que hizo en su contra la actriz Daniella Pflucker, a quien le pidió que se retracte porque "nada de esto pasó".

"Desde el viernes estoy viviendo la peor de mis pesadillas. Tengo muchos amigos cercanos, abogados, gente entendida en el tema que me está ayudando a tomar decisiones porque para mí es muy difícil, pero tengo que decir mi verdad, dar la cara y esta es", es como inicia su descargo.

"No he cometido ningún delito, ninguna de las acusaciones que se me hacen en redes sociales y medios es verdad. Y digo redes sociales y medios porque ellos me han acusado de algo que jamás cometí. En el post de Facebook se deja entrever una situación de abuso que también rechazo", agrega.

El también actor reveló que se encuentra encerrado en su casa desde hace cinco días, tiene periodistas que lo vigilan y que por las denuncias han cancelado una obra en la que trabajaban más de 15 personas.

También recalcó que el video es su único pronunciamiento público sobre el caso, ya que quiere "evitar entrar en un círculo mediático", y que todo lo "íntimo irá a lo legal", asegurando que ya inició el proceso.