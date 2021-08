El cantante y actor venezolano Guillermo Dávila comentó en una entrevista con el Diario Trome que prefiere mantener su vida privada lejos de su fama, pero habló sobre la relación que tiene con su hijo peruano Vasco Madueño, quien no ha sido reconocido por el artista tras no llegar a un acuerdo para realizarse una prueba de ADN.

“Es un tema del que he preferido no hablar con la prensa, yo aprendí con el tiempo a guardar silencio y a tratar de mantener mis principios. Entonces cuando me hablan acerca de Vasco yo tengo todo este tiempo tratando de no mencionarlo porque pertenece al ámbito de mi vida privada y si yo genero cualquier comentario lo van a tergiversar o a poner del tamaño del que las personas crean”, dijo el artista venezolano a Trome.

Dávila comentó que se ha reunido con Vasco Madueño y mantienen comunicación. “Buscamos tener una relación exacta, limpia, pulcra, decente y respetuosa. Lo que sí puedo sugerir es que nos merecemos un poco de respeto y no solo del público sobre el hecho de manejar situaciones de las vidas privadas, y si por equivocación se llegó a hacer público hay que enmendarlo”, reveló.

Hace algunas semanas, Vasco Madueño dijo a Trome que no confiaba en Dávila “porque se ha aprovechado mucho de mi ingenuidad. Quiso hacer una jugada. Dijo que quería hacer el encuentro y era mentira”.

