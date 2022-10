Guerra de Chilindrinas. Alex Brandon, personaje detrás de la popuplar ‘Chilindrina huachana’, aseguró en sus redes sociales que la idea original de imitar a la Chilindrina fue suya, arremetiendo así contra la ‘Chili de Chepén’, quien ha estado haciendo presentaciones con el mismo personaje.

“Yo fui el primero en ser la Chilindrina y después salió ese ‘retaco’ de Chepén, que se está haciendo pasar por mí”, dijo la ‘Chilindrina Huachana’.

Brandon alcanzó notoriedad luego de hacerse viral en las redes sociales encarnando al personaje de la Vecindad del Chavo, lo que lo llevó hasta la televisión, siendo invitado por el programa ‘El Reventonazo de la Chola’.

‘Chili de Chepén’ responde a la ‘Chilindrina Huachana’

La respuesta de Arath Terrones, la ‘Chili Chepén’, no se hizo esperar y salió en la plataforma para afirmar que todos tienen derecho a trabajar y que no se está haciendo pasar por la ‘Chilindrina Huachana’.

“Yo no me hago pasar por ti (...) Quiero aclarar que si a mi me pagan es por mi personalidad (...) Quiero decirte que, así como dices que tu familia está orgullosa, mi familia también y una opinión personal es que todos buscamos la forma de salir adelante y si nos dan la oportunidad de generar dinero, lo vamos a aprovechar”, dijo.

‘Chilindrina huachana’ en guerra con la ‘Chili de Chepén’: “Yo fui el primero, ahora sale ese ‘retaco’”

