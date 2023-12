El fin de la décima temporada de ‘Al fondo hay sitio’ continúa dando de qué hablar y una de las escenas más comentadas sin duda es el emotivo beso entre Guadalupe Farfán y Franco Pennano, quienes interpretan a July y Cristóbal en la exitosa serie.

Precisamente, la actriz peruana abrió su corazón en una entrevista para ‘Estás en todas’ y contó cuál fue su primera reacción al enterarse que debía protagonizar una escena romántica con su compañero del elenco.

“Ha sido un subibaja de emociones, he estado muy nerviosa y ansiosa estos días, por fin se dio. Desde que me enteré de que esa escena existía, hace dos o tres días, entré en pánico. Le llamé a Franco y le dije ‘¿sabías que esto iba a pasar?’, y me dijo ‘no’ y le dije ‘creo que somos los únicos que no sabemos sobre esto’ y lo primero que me dijo (Franco) fue ‘va a salir lindo’ y tenía mucha razón. Hemos estado conectados, estoy muy feliz con el resultado y espero que a los demás les encante”, reveló Farfán.

Por su parte, Franco Pennano también reconoció que se sintió nervioso por la esperada escena, sin embargo, la química que ha formado con la joven actriz ayudó mucho a que ambos puedan desenvolverse frente a cámaras.

“Ya va un año y medio de esta tensión que siempre ha estado, la gente lo pedía, nosotros también y ha sido bonito porque con Guadalupe tenemos una amistad bonita y creo que ha salido superbién (..) Te da bastantes nervios, creo que lo hemos hecho superbién, ‘Guada’ es una excelente compañera, ojalá que a la gente le guste”, dijo el actor que le da vida al hijo de Diego Montalbán.





