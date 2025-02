Grupo 5 lanza video de sus conciertos en el Estadio Nacional

Grupo 5 sorprendió a sus seguidores con el estreno en YouTube de su video en 4k "3 noches en el Estadio Nacional", un espectáculo con el que celebró sus 51 años de trayectoria.

Este concierto de cumbia, lleno de ritmo y alegría, permitió al público disfrutar de un repertorio especial que puso a bailar a todos de inicio a fin. Y ahora con el lanzamiento de “3 noches en el Estadio Nacional” podrán volver a repetir la experiencia desde la comodidad de su hogar y rodeados de toda la familia y amigos.

¿CÓMO SE GRABÓ?

La grabación de este concierto fue realizada con cámaras de cine, lo que garantiza una calidad audiovisual de primer nivel. Las entradas para estas tres noches se agotaron en minutos, reflejando el gran impacto y la popularidad del grupo.

Christian Yaipén, vocalista de la agrupación, expresó su entusiasmo por la gran acogida del video a través de sus redes sociales. "Acá podrán ver cosas interesantes, porque está el Grupo 5 en vivo en todo el concierto. Este video está chévere, porque se puede bailar en casa. El sonido está increíble. Hemos cuidado mucho cada detalle", comentó.

El espectáculo, que ahora todo el público lo podrá ver y escuchar gratis en YouTube, contó con la participación de grandes artistas internacionales como Eddy Herrera, Fonseca, Mike Bahía, Guaynaa, Alberto Barros y Ráfaga.

También destacados representantes nacionales como Mauricio Mesones, Ezio Oliva, Eva Ayllón, Daniela Darcourt y DJ Peligro.

Con este lanzamiento, el Grupo 5 reafirma su compromiso de llevar la cumbia peruana a nuevos horizontes, ofreciendo un producto de alta calidad para el disfrute de sus seguidores en todo el mundo.

Grupo 5 es una de las orquestas que influenció la cumbia peruana norteña a finales de los años 1990, junto a Agua Marina y Armonía 10.

En 2020, la revista estadounidense Billboard la incluyó en su lista 15 Peruvian Artists to Have on Your Radar (15 artistas peruanos para tener en tu radar), y lo calificó como “uno de los grupos de cumbia más populares del Perú”.

Para 2015 Christian Yaipén, hijo menor de Elmer, después de iniciarse como artista recurrente en 2008, asume el rol de vocalista principal de la agrupación, tras graduarse en escritura de música contemporánea y producción en el Berklee College of Music. Poco tiempo después, el grupo firmaría con la distribuidora ONErpm.

El Grupo 5 sigue causando sensación. Muestra de ello es que el público acude a todos sus shows. Hasta el momento, la agrupación de cumbia ya llenó seis veces los estadios: 3 en San Marcos y 3 en el Estadio Nacional. Las entradas para dichos conciertos se acabaron en tan solo dos horas.

