El Grupo 5 enfrenta amenazas de extorsionadores que afirman tenerlos bajo estricta vigilancia. Han exigido medio millón de soles para evitar posibles acciones contra sus vidas, familias o propiedades. Asimismo, los delincuentes han enviado varios videos a la agrupación donde se muestran con armas y mensajes atemorizantes.

Los criminales enviaron videos mostrando la carga de diversas armas de fuego y efectuaron disparos para infundir temor y presionar al grupo a cumplir con sus exigencias. La situación, que ha sido comunicada a las autoridades, es motivo de gran preocupación.

“Quiero que nos colabores con medio millón de soles, no dólares no somos gringos somos bien peruanos (sic) y sabemos hacer bien nuestro trabajo. Sabemos todo de cada uno de ustedes, viajes, casas, departamentos, familiares”, se escucha en uno de ellos.

Asimismo, a través de América Noticias se difundió los diversos chats que le habría enviado al ‘Grupo de Oro’.

“Tengo el número de todos, hasta de tus músicos. Ahora te estoy hablando como amigo, mañana seremos enemigos, si no respondes este mensaje (…) Si no me contestas iré por la embajada de Estados Unidos y dejaré otro regalo o iré donde tus seres más queridos (…) Quiero que nos colabores con medio millón de soles, no dólares, nosotros no somos gringos, somos bien peruanos”, se lee en uno de los mensajes.

Las amenazas contra el Grupo 5 iniciaron en el 2022

La agrupación más querida del Perú venía recibiendo diversas amenazas desde el 2022. A pesar de que los miembros del Grupo 5 denunciaron, esto no ha evitado que los extorsionadores lleven a cabo su primer golpe.

En una entrevista realizada por TVPerú, el General, Oscar Arriola, dio a conocer que la policía realizó un informe a la extorsión que venía recibiendo la agrupación, sin embargo, nunca retorno la carpeta fiscal.

“La policía le hizo un informe a la extorsión que venía recibiendo los integrantes del Grupo 5, pero nunca retornó la carpeta fiscal, siendo un delito grave”, sostuvo.









