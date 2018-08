La colombiana Greysi Ulloa reveló por qué recién contó que el cómico Edwin Sierra abusó de ella cuando tenía 17 años, luego quedó embarazada y fue obligada a interrumpir su embarazo.

"Yo caminaba con un gran peso. Estaba molesta, tensa, me pasaban muchas cosas. Cuando lo revelé, me liberé de mi cárcel. Estaba encerrada. Soy madre, mujer, no quisiera que a nadie le pase lo mismo", expresó la colombiana.

La hermana de Milena Zárate también se refirió a las críticas que recibe por las redes sociales. "Sé que hay comentarios de todos lados. Me quedo con los buenos, pero los otros los dejo ahí", señaló.

Con respecto a la posible demanda que entablará Edwin Sierra, Greysi Ulloa sostuvo que el cómico se debería disculpar.

"La manera de defenderse es demandar. Que ofrezca disculpas, a mi hermana y a mí. Que vea los errores que cometió. Ahora, si no lo quiere hacer, normal. Nadie se va de un restaurante sin pagar su cuenta", afirmó.