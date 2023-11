Terrible. Greissy Ortega vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez no por su enfrentamiento con su hermana Milena Zárate , sino por denunciar públicamente a su esposo Ítalo Villaseca , quien habría ejercido violencia psicológica y física en contra de la excuñada de Edwin Sierra frente a sus menores hijos en Estados Unidos .

La colombiana se pronunció en su cuenta de Instagram para contar que puso fin a la tórrida relación amorosa que mantuvo con el padre de sus hijos, Ítalo Villaseca. Además, manifestó su intención de retornar a Perú para buscar estabilidad emocional y proteger los derechos de sus menores.

“Si bien es cierto he luchado para sacar adelante a mi familia con amor y paciencia, no puedo soportar violencia psicológica y física a mi persona”, empezó diciendo en el comunicado que compartió en su red social.

En otra publicación describió la violencia que ejercía su esposa contra ella en el extranjero. “Le pido a Dios que me ayude poder superar esto. Ninguna mujer debe recibir un golpe, esa escena la he visto miles de veces por más errores que tengamos en el pasado. Nadie puede señalarnos de inútiles o dañarnos como mujer, sobre todo delante de niños que no merecen ver cómo le pegan a su mamá, sé que tengo mucha culpa por soportar, se me convirtió en un círculo vicioso. Nunca es tarde para darnos cuenta”, se lee.

Como se recuerda, Greissy Ortega e Ítalo Villaseca habrían retomado su relación el pasado mes de octubre de este años, luego de estar separados durante tres meses. “Él no vivió conmigo tres meses, me dio mi espacio”, explicó a Trome. “Luego conversamos y nos dimos cuenta de que ya no somos una pareja de enamorados, sino que estamos a nada de cumplir nueve años de casados y con hijos. Ya no estamos para andar con chiquilladas y apostamos por nuestra familia”, mencionó.

