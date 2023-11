Cuando todos pensaban que Greissy Ortega había logrado resolver sus diferencias con Ítalo Villaseca luego de su reconciliación, la hermana de Milena Zárate vuelve a preocupar a sus seguidores tras acusar al padre de sus hijos de agredirla física y psicológicamente.

La exbailarina hizo una transmisión en vivo en su Instagram y mostró los destrozos que habría causado su expareja luego de agredirla físicamente y dañar sus documentos personales.

“Chicos de Instagram, Ítalo acaba de dañar mi pasaporte porque me golpeó, ahí está, miren como me dañó todas mis cosas delante de mis hijos. Ha roto todas mis cosas, ha roto mi billetera. Me ha dañado todo mi maquillaje, si me pasa algo ya saben quién fue”, se le oye decir a Greissy en el video difundido por Instarándula.









Minutos después, la exbailarina se comunicó desde los Estados Unidos con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y narró la pesadilla que vivió al lado de su expareja el último sábado 18 de noviembre.

“Me dice: ‘¿Me has revisado mi billetera?’ Le digo que no… se levantó y me golpeó. Yo le dije voy a ir a tu trabajo y voy a decir la clase de persona que eres, él se levanta y me quiere volver a agredir. Gracias a Dios alcancé a salir y me fui donde una amiga venezolana que no tiene idea quién soy yo, pero él se encargó de decirle. Le dijo a mi amiga que cuidado le robara a su marido y que mi familia no me quería porque le había robado el marido a mi hermana”, contó la hermana de Milena Zárate entre lágrimas.