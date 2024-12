Greissy Ortega sobre anillo de Randol Pastor: “Es una alianza de amor”

Greissy Ortega, expareja de Ítalo Villaseca, aclaró que anillo que le regaló a Randol Pastor es solo una "alianza de amor" y que todavía no le ha pedido matrimonio.

Imagen Vida Animal La tortuga: la compañía silenciosa A pesar de que es vegetariana, si se cruza algún insecto o gusano por su camino no lo van a rechazar. El agua es un elemento esencial para el cuidado de las tortugas de tierra. Kristhel Valdiviezo

"Solo fue un detalle que quise hacerle, no tiene que ser una fecha especial para sorprenderlo. Es una alianza de amor, mas no una pedida de mano. Yo tengo uno igual, a mis hijos y a su hija les regalé unas pulseritas de oro porque somos una familia", dijo.

Por este detalle que tuvo con su pareja, la hermana de Milena Zarate considera que él pronto se animará a pedirle matrimonio.

Pese a los inconvenientes que se vio en vuelto su actual pareja Randol Pastor, Greissy señaló que están felices. "Disfruto mi día a día porque el futuro solo depende de Dios, más no de nosotros", aclaró.

Hace unas semanas, Ortega arremetió contra su hermana Milena por entremeterse en la disputa que tiene con ítalo Villaseca.

"Los dos son un par de judas, se dan un beso y terminan rajando uno del otro. Él (Ítalo) me dijo que me cuide de Magaly (Medina) y de Milena porque estaban planeando que Milena me iría a buscar y pegarme", mencionó.

También defendió su relación y dice que su actual pareja sí se comporta como un padre con sus tres hijos.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: