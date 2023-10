En una reciente entrevista, Greissy Ortega compartió detalles sobre su relación con el padre de sus hijos, Ítalo Villaseca. De acuerdo con la colombiana, la pareja había estado separada durante tres meses, pero decidieron darse una nueva oportunidad.

“Él no vivió conmigo tres meses, me dio mi espacio” , explicó a Trome. “Luego conversamos y nos dimos cuenta de que ya no somos una pareja de enamorados, sino que estamos a nada de cumplir nueve años de casados y con hijos. Ya no estamos para andar con chiquilladas y apostamos por nuestra familia” .

Greissy Ortega, quien antes había pedido ayuda para regresar al Perú, aseguró que ya no piensa volver a tierras peruanas.

“Por ahora no (regresaré al Perú). No deseo ir para que mis hijos se carguen de malas energías y con gente que me desea hacer daño. Así que no los voy a exponer a eso” , agregó finalmente.