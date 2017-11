Con más de 22 mil personas en el Estadio San Marcos, la banda integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool ofreció un espectáculo en el que demostraron por qué son una de las mejores agrupaciones de punk rock en el mundo.



Luego de que 'The Interrupters', telonero del concierto, deleitara a sus fans, el show de 'Green Day' empezó con un coro a voces del público asistente cantando 'Bohemian Rhapsody' de 'Queen', para luego dar pase a la famosa 'Know Your Enemy' de la banda americana.

Billie Joe Armstrong aprovechó la oportunidad para mostrar su entrega al público peruano. "Finalmente estamos aquí, han sido 7 largos años. Y ahora nosotros no somos de Estados Unidos, ahora somos 'Green Day' de Lima, Perú", dijo el líder de la banda.

Y como es de costumbre en sus conciertos, Billie Joe pidió a los fans guardar sus celulares porque quería que "vivan el momento". "Estamos aquí, esto no es Facebook, ni Instagram, ni Twitter.", dijo.



Billie Joe Armstrong cantando bajo la luz de los reflectores. (Foto: Oscar Miranda) Billie Joe Armstrong cantando bajo la luz de los reflectores. (Foto: Oscar Miranda) Billie Joe Armstrong cantando bajo la luz de los reflectores. (Foto: Oscar Miranda)

Tres talentos peruanos

Durante el concierto, tres jóvenes peruanos se dieron a conocer por su gran talento y soltura en el escenario. Primero subió un joven cantando la última parte de 'Know Your Enemy', para luego aventarse al escenario como toda una estrella de rock.

Minutos más tarde, una chica muy fan de 'Green Day' subió y cantó como si estuviese en su propio concierto. Su habilidad y destreza en el escenario fue aplaudida por el público asistente. "Deberías estar en una banda", le dijo Billie Joe a la joven.

El público enloquecía cada vez más y en la canción 'Knowledge' se desató la locura. Billie Joe pidió a un joven peruano que suba y toque la guitarra eléctrica durante la canción, hecho que también sucedió en el concierto del 2010. El joven no se encogió ante tal reto y consiguió dominar la canción con todos sus acordes. Posteriormente, el líder de la banda le obsequió la guitarra, gesto que agradeció.

Demostraron su apoyo a la 'bicolor'

La banda, que decidió cambiar el día y la locación de su presentación porque era el mismo día del partido de la selección peruana ante Nueva Zelanda , hizo mención al equipo nacional en más de tres oportunidades. El cantante de la agrupación gritaba ocasionalmente "¡Perú va a ganar!". Y la emoción de los fans se desataba.

Billie Joe sujetó una camiseta de la selección que tenía el '9' de Paolo Guerrero . Se la mostró al público que coreaba su nombre y saltaba. Un seguidor le regaló un chullo al cantante, quien se lo colocó de inmediato.

Cierre de lujo

'Green Day' volvió de una breve pausa y entonó 'American Idiot' con una peculiar guitarra con el diseño de la bandera de Estados Unidos, solo que esta era en blanco y negro.

Luego de la locura que se desató con 'Jesus of Suburbia', la banda decidió darle sentimiento a su presentación con '21 Guns', canción que el público coreó a una sola voz.

'Green Day' se despidió del público con "Good Riddance (Time of Your Life)" y se dispararon pequeños papeles de colores rojo y blanco con el nombre de la banda impreso en ellos. Un cierre espectacular.

Así acabó el 'Revolution Radio Tour' en Lima y los fans quedaron agradecidos por la entrega de la banda en el escenario. No hay duda de que acá en Perú tienen un público fiel y entregado a su música.