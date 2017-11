El gran show: Vania Bludau y Karen Dejo se dijeron de todo en vivo [VIDEO]

Una acalorada discusión mantuvieron las bailarinas y participantes de 'El gran show' Karen Dejo y Vania Bludau.

Ambas concursantes intercambiaron palabras en pleno programa en vivo, minutos antes de que salieran a bailar a la pista de baile.

"Cuando uno habla, se tiene que hacer responsable de sus palabras. En tu caso, Vania, has dejado tus palabras muy dispersas. Hay personas que les gusta hacer reality, otras trabajamos", le dijo Karen a Vania.

Karen Dejo le increpó a Vania Bludau por elegir un reto tan difícil (bailar tango con ojos vendados) y explicó que hubiera preferido hacer una alianza.

"No quiero enfrentarme por algo que no vale la pena, Vania", sentenció finalmente Dejo. "Yo creo que en ningún momento le he faltado el respeto a Ítalo", respondió Bludau.