Andrea Luna no bailará en esta nueva temporada de 'El gran show', y así lo informó a sus seguidores. La actriz no perdió tiempo y explicó el por qué de su ausencia con una grabación publicada en su cuenta de Facebook.

“Quiero hacer este video rápidamente porque hay muchas preguntas y yo no he sabido manejar esta situación. Prefería quedarme callada pero creo que ustedes se merecen que diga algo”, dijo inicialmente.

“No bailé y no voy a bailar. De esta noticia me enteré hace 4 o 3 días, no más. Sobre la razón, todavía no estoy segura. Tenía entendido que los 3 primeros lugares participaban, eso fue lo que me dijeron cuando quedé tercera y después, hace unos días, que llamé a preguntar qué estaba pasando, me di con la sorpresa que no era así. Nadie me llamó, nadie me avisó”, explicó.

“Sin lugar a dudas me dolió bastante. Fue una decepción porque me estuve preparando todo este tiempo. Me he estado preparando desde abril o mayo, tomé clases de baile por ustedes (sus seguidores), también rechacé algunas propuestas”, añadió.

Como se recuerda, Andrea Luna concursó a inicios de año en el reality show de baile, 'El gran show: primera temporada', donde obtuvo el tercer puesto tras dos meses de competencia. La conductora, Gisela Valcárcel aún no se pronuncia sobre esta situación.