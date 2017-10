'El Gran Show': Melissa Klug es comparada con políticos por comprar votos para no ser eliminada

"¿En qué se ha convertido el programa? En los Juegos del Hambre". Con esas palabras se refirió Carlos Cacho al problema que generó Melissa Klug en El Gran Show. La ex pareja de Jefferson Farfán, quien integra el reality de baile, premiaba a los que votaban por ella con regalos.

Melissa Klug, quien se encontraba en sentencia en el programa junto a Anahí de Cárdenas y Fernanda Kahno, tenía que conseguir la mayor cantidad de votos durante esta semana. Es así que no se le ocurrió mejor idea que premiar a los que le otorgaban su preferencia.

Este hecho ocasionó el malestar de otros competidores, quienes manifestaron que se ven en desventaja ya que ellos no están en la capacidad de regalar premios a los seguidores.

Melissa Klug Uno de los premios ofrecidos por Klug a cambio de votos.

"Yo no creo que importe el fin y no la estrategia, porque eso es lo que pasa también en nuestro Congreso y también en otras partes", manifestó Gisela Valcárcel, ofuscada por lo hecho por Klug.

"No tiene sentido un concurso donde la igualdad de condiciones no es el mismo. Pero me parece peligroso por el mensaje. Estamos en un país con una moral que tambalea muchísimo y es una manera de reforzar que todo es comprable. El hace daño no solo a ustedes si no lo que le estamos diciendo al país", fue lo que dijo 'Pachi' Valle Riestra, quien es parte del jurado.

El maquillador Carlos Cacho comparó lo que hizo Melissa Klug con el mal actuar que hicieron algunos políticos en pasadas elecciones. "A veces candidatos a la presidencia han sido sacados de la competencia por ese punto", dijo.

Como medida para evitar que se presenten favoritismos a raíz de este suceso, el programa decidió realizar una votación desde cero por 40 minutos y dejar sin validez los votos ganados por Klug a raíz de la entrega de premios.

"La esencia de este programa en ningún caso se ha presentado esta situación incómoda o de esta naturaleza.Cuando se utilizaba el sistema de las tarjetas se eliminaron para evitar que hubiera cualquier tipo de interpretación tendenciosa", explicó Aldo Barbieri, asesor legal del programa.