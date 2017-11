El Gran Show: Karen Dejo y Waldir Felipa se besaron  frente a Belén Estévez [VIDEO]

Karen Dejo y Waldir Felipa son pareja de baile en El Gran Show . En su última presentación en el programa sabatino, ambos se besaron intensamente al finalizar su coreografía de bachata.

Este peculiar final en su baile no habría generado polémica si es que en el jurado no hubiera estado la bailarina argentina Belén Estévez , la ex pareja de Felipa.

Al ritmo de 'Qué bonito', Karen y Waldir lucieron sus pasos en este reality de baile pero la presentación tubo una singularidad: el baile tenía que finalizar en un beso o en una bofetada. La decisión quedaba a libre elección de los participantes.

Como se puede observar en el video, el beso que se dieron ambos duró varios segundos ante la atónita Belén Estévez que solo atinó a sonreír.