'El Gran Show': Director de La Tarumba brinda una lección sobre acrobacias a Tilsa Lozano y Carlos Cacho

Para la última fecha, los cuatro finalistas de 'El Gran Show' tenían un reto: presentar una coreografía que incluya acrobacias. Es así que la producción encargó a Fernando Zevallos, fundador y director de La Tarumba, el desafío de enseñar estos trucos a los participantes.

Vania Bludau, Anahí de Cárdenas, Cristian Zuárez, Melisa Klug, César Távara o Emilio Jaime se pusieron en manos del especialista circense y no defraudaron. Durante la gala se presenciaron grandes actuaciones de los cuatro participantes; sin embargo, con el primo de Jefferson Farfán ocurrió una polémica.

Resulta que Távara no realizó las acrobacias aéreas de la misma forma que lo hicieron sus anteriores compañeros. El joven realizó una serie de acroportes (mantener el equilibrio y bailar encima de los hombros), acciones que no fueron valoradas por el jurado.

Al momento de dar sus comentarios Carlos Cacho y Tilsa Lozano menospreciaron su accionar. "¿Y la acrobacia?", preguntó la modelo. A su turno, el maquillador indicó que "solo estamos pidiendo igualdad de competencia e igualdad que riesgo. A mí también me podrían cargar".

Pero lo que no imaginaban ambos es que el propio director de La Tarumba (y profesor de Távara) saliera al frente para defender lo logrado por su pupilo.

"No solo es difícil, sino que necesita de mucha concentración. Y el logro de César no es común. Estamos hablando de dos días de entrenamiento. Me parece importante y valioso lo que ha hecho. Y con todo corazón, gracias", señaló Fernando Zevallos.

Mávila Huertas y Efraín Aguilar, invitados al programa, también resaltaron el trabajo realizado por César Távara.