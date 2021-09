La banda puertorriqueña Calle 13 obtuvo nueve nominaciones a los premios Grammy Latino, que se entregarán el próximo noviembre, mientras que el colombiano Carlos Vives opta a seis gramófonos, anunció este miércoles la Academia de Grabación.

El dúo formado por René Pérez, más conocido como 'Residente', y Eduardo Cabra, 'Visitante', optarán, entre otros, a Álbum del Año por Multiviral, Canción del Año por Ojos Color Sol y Grabación del Año por Respira el momento.

Cabra acumula de su lado un total de diez candidaturas a los mayores premios de la música en español y portugués por su participación como compositor y arreglista en otros temas nominados.

El cubano Descemer Bueno y el español Enrique Iglesias, competirán en cinco categorías en la 15a edición de estos galardones. La peruana Eva Ayllón está nominada junto a Olga Cerpa y Albita por el disco Mujeres con cajones en la categoría Mejor Álbum Folklórico, mientras que Lucho Quequezana está en la categoría de Mejor Empaque por su álbum Combi.

El puertorriqueño Marc Anthony, el panameño Rubén Blades, el grupo mexicano Camila, los españoles Paco de Lucía, Jarabe de Palo y Niña Pastori, el uruguayo Jorge Drexler y el colombiano Fonseca lucharán con Calle 13 y Vives por ser reconocidos con el premio a Álbum del Año.

Las venezolanas Aneeka y Linda Briceño, el mexicano Caloncho, el brasileño Juli César, el español Pablo López, el dúo Periko & Jessi León, Juan Pablo Vega y Mariana Vega son los candidatos a Mejor Artista Nuevo.

Por primera vez en sus 15 años de existencia, la Academia Latina de Grabación anunció los nominados con un video retransmitido por Internet con la ayuda de aficionados de la música iberoamericana.

La ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar el jueves 20 de noviembre en el hotel MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Nevada).

Un día antes el legendario cantautor español Joan Manuel Serrat, de 70 años, conocido por canciones como Mediterráneo o Aquellas pequeñas cosas, será honrado como la Persona del Año 2014 por su contribución a la música iberoamericana.

RAÚL ROMERO NO COMPETIRÁ POR PREMIOEl cantante y conductor peruano Raúl Romero no competirá finalmente por un Grammy Latino, pues no logró superar a otros artistas prenominados.

Romero estaba prenominado en las categorías de Mejor Artista Nuevo y Mejor Disco Tropical Contemporáneo por su disco de salsa Solito.

Revisa la lista completa de nominados al Grammy Latino.