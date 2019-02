Así celebró la banda surcoreana BTS en la gala de los Grammy 2019 [FOTOS]

Los integrantes de la banda surcoreana BTS llegaron a los Grammy 2019 con gran ilusión y disfrutaron cada momento del show musical que se realizó en el Staples Center de Los Ángeles, California.

Sin embargo, la agrupación perdió en la categoría de Mejor diseño de empaque de su álbum "Love Yourself: Tear". Ellos competían contra "Be the cowboy" de Mitski, "Masseduction" de St Vincent, "Well Kept thing" de Foxhole y "The offering" de The Chairman.



Eso no fue impedimento para que los BTS celebraran cada momento al lado de grandes artistas como en el homenaje a la diva del country Dolly Parton y luego durante la presentación de H.E.R. sobre el escenario.

Los jóvenes ya pasaron a la historia porque son los primeros artistas surcoreanos en ser invitados como presentadores.