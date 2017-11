¡Atentos fanáticos de 'Gossip Girl' ! Ed Westwick rompió su silencio. El conocido actor británico se defendió, y negó la acusación de abuso sexual en su contra.

“No conozco a esta mujer. Jamás me he forzado en una mujer de ninguna manera. Ciertamente jamás he cometido violación”, sentenció el actor en una publicación en su cuenta de Twitter.

El pasado lunes, el recordado 'Chuck Bass' fue acusado por por la actriz Kristina Cohen de haberla violado cuando ella fue a cenar a su apartamento. Ella relató en una publicación de Facebook que habría tratado de luchar, pero no pudo evitar el hecho.

Como se recuerda, Ed Westwick es conocido en Hollywood por interpretar a 'Chuck Bass' en 'Gossip Girl' desde el 2007 hasta el 2012. En los últimos años, el actor se ha visto involucrado en proyectos independientes.