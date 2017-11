"No podía hablar, no podía moverme. Él solo me agarró y me violó”, relató la actriz. (Getty Images)

"No podía hablar, no podía moverme. Él solo me agarró y me violó”, relató la actriz. (Getty Images)

"No podía hablar, no podía moverme. Él solo me agarró y me violó”, relató la actriz. (Getty Images)