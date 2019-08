¿Quién es Enrique Albis? Todo sobre la denuncia de acoso sexual en Univisión

Uno de los programas iconos de Univisión, “El gordo y la flaca”, se encuentra en el ojo de la tormenta tras salir a la luz una denuncia de acosos sexual que involucran directamente a uno de sus productores y escritores, Enrique Albis.

El famoso programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina se ha visto en la necesidad de enviar este jueves un comunicado en el que informa que se encuentra realizando una investigación interna con el fin de esclarecer los hechos.

“Univisión decidió separar de la compañía a Enrique Albis, escritor y productor del programa El gordo y la flaca. En las últimas horas, medios de comunicación reportaron que Albis presuntamente estuvo involucrado en acoso sexual a una aspirante a presentadora, hechos que habrían sucedido en abril de 2015. Univisión inició de inmediato una investigación que continúa”, detalló el programa a través de sus redes sociales.

En el comunicado, la cadena dejó claro que “está comprometida con una cultura laboral, diversa, inclusiva, segura y libre de acoso” y que tiene “cero tolerancia por el acoso de cualquier tipo en cualquier lugar”, por lo que tan pronto supieron de estas acusaciones procedieron a iniciar una investigación interna.

¿Qué pasó exactamente con Enrique Albis?

A través del programa de Internet “Chisme no like”, el actor Javier Ceriani y la periodista Elisa Beristain presentaron un audio donde el conocido productor, Enrique Albis, presuntamente se le insinuó a una aspirante a presentadora dentro de las instalaciones de Univisión, exactamente en El Doral. Los hechos habrían ocurrido el pasado 20 de abril de 2015.

En el mencionado audio, la mujer repite que se encuentran dentro de la cadena, en un camerino, aunque el productor la invitó a pasar a una oficina donde había un sofá cómodo.

En dicho material se escucha la voz del productor de “El gordo y la flaca” pidiéndole a la mujer que le enseñe el trasero para poder masturbarse. En principio, se puede oír que se niega y le explica que no le gustan los hombres y que está saliendo con una mujer.

“Aunque no lo creas soy un profesional, pero contigo se me va el tren”, se escucha decir al hombre que intenta conseguir el favor sexual. En otro momento del audio se escucha que también le dice a la mujer que gracias a que no es “tan fogosa y que no acepta no ha llegado más lejos”.

Al final de la grabación se escucha que Enrique Albis cumple su cometido. “Me he puesto como un muchacho”, dice el ahora ex productor de “El gordo y la flaca", a lo que la mujer le responde: “Vaya a lavarse esas manos”.