La salida de Gonzalo Núñez de las filas de América TV fue una de las noticias que más impresionó con la llegada del Año Nuevo. Tras más de dos décadas, el periodista se fue de la casa televisora para concentrarse en la radio.

Apenas se dio el anuncio no faltaron los rumores que señalaban que en realidad Núñez se despidió por culpa de una discusión con su compañera Verónica Linares, conductora de América Noticias: Primera Edición.

Sin embargo, fue la propia periodista quien desmintió tal versión, aunque reveló que no se pudo despedir de su colega.

"Yo estuve fuera por las fiestas de fin de año y cuando he regresado no estaba. Sé que ha tenido una buena oferta laboral, me alegro por él, me imagino que no ha sido una decisión fácil porque ha tenido muchos años en América", dijo en una entrevista a El Popular.

Al ser consultada sobre la supuesta pelea, Linares exclamó: "¡Imagínate! Nada que ver, plancha quemada".

"Siempre tuvimos eso sobre el tema del fútbol, lo que pasa es que alguien lo vio y lo puso en las redes. Él es así, es loco y divertido. Para nada hay bronca. Espero pronto verlo", agregó al diario.

A comienzos de año, Gonzalo Núñez anunció su salida de América. El periodista señaló que tuvo que elegir entre quedarse o asumir nuevas responsabilidades en radio Exitosa, donde finalmente se quedó.