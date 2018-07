Gonzalo Núñez: Más cambios en Exitosa tras ausencia de periodista deportivo

Stefanny Monroe anunció su salida de ese medio a través de su cuenta de Twitter. "Para evitar especulaciones, les comunico que hoy renuncié a Exitosa porque decidieron cambiarme al turno de madrugada. Como no acepté y no me dieron otra salida, decidí retirarme de la empresa" , indicó Monroe.

Como se sabe, Monroe fue compañera de Gonzalo Núñez y otros integrantes en el espacio deportivo de Exitosa. La periodista tenía a su cargo el bloque de entretenimiento dentro de la propuesta que se emite en el turno tarde.



Sin embargo, en muchas ocasiones afrontó el reto y también comentó en torno a pormenores del deporte rey.

¿Y GONZALO NÚÑEZ?



Hasta el momento, no se sabe qué ocurre en torno a la permanencia del periodista deportivo en Exitosa. Según Carlos Alberto Navarro 'El Tigrillo', los dueños de ese medio quieren seguir contando con el periodista debido a su "experiencia y a su alto índice de sintonía" pese a sus excesos.

Desde el domingo 8 de julio, Núñez no volvió a aparecer en Exitosa Deportes tras, supuestamente, salir en vivo en estado de embriaguez, lo que motivo diversos cuestionamientos en su contra.



A través de su Twitter dijo que estaba de viaje en Cusco.