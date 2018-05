Gondwana reemplazará a Bunbury en el festival 'Vivo X el Rock 10'

Tras la cancelación de la presentación de Enrique Bunbury en 'Vivo X el Rock 10', se anunció que la banda Gondwana será la encargada de cubrir el vacío dejado por el cantante español.

Debido a problemas de salud, Bunbury canceló su participación en el evento, así como tres conciertos más en otros países.

Preocupados por encontrar un artista del mismo nivel que el vocalista de Héroes del Silencio, los organizadores de Vivo X el Rock 10 anunciaron la inclusión de Gondwana en la lista de bandas participantes.

Asimismo, se dio a conocer que aquellas personas que deseen la devolución de su dinero deberán acercarse este martes 15 y miércoles 16 de mayo a los siguientes módulos de Teleticket: Metro de Aramburú, Metro de Alfonso Ugarte, Wong de Plaza Camacho, Wong de Bajada Balta y Metro de Pershing.

LINE UP INTERNACIONAL DE ARTISTAS:

The Offspring (EEUU)

Juanes (COL)

Deftones (EEUU)

Residente (PR)

Bunbury (ESP)

Zoé (MEX)

Cultura Profética (PR)

Alan Walker (NO)

Mago De Oz (ESP)

Drake Bell (EEUU)

Rata Blanca (ARG)

Vilma Palma E Vampiros (ARG)

Kudai (CL)

Miguel Mateos (ARG)

Attaque 77 (ARG)

Los Cafres (ARG)

Charly Black (JAM)

Porta (ESP)

De La Tierra (ARG)

Tronic (CL)

Don Tetto (COL)

Quicksand (EEUU)

Armored Dawn

Deadly Apples (CA)

Lucybell (CL)

Chico Trujillo (CL)

LINE UP NACIONAL DE ARTISTAS:

Mar De Copas

Amén

Río

Libido

Bareto

Raúl Romero

Zen

Pedro Suarez Vértiz: La Banda

Miki González

Daniel F

Tourista

We The Lion

La Mente

Laguna Pai

Kanaku y El Tigre

Chabelos

6 Voltios

Leusemia

Asmereír

Tremolo

TK

Frágil

Campo de Almas

Dolores Delirio

Uchpa

Difonía

Los Mirlos

La Nueva Invasión

Barrio Calavera

La Sarita

Olaya Sound System

Turbopótamos

Diazepunk

Cuchillazo

Cementerio Club

Inyectores

Terreviento

La Inédita

La Lá

Los Outsiders

Alejandro y María Laura

Achkirik

Mundaka

Gala Brié