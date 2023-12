Los Globos de Oro 2024 acaban de presentar a sus series y películas nominadas para este año. La ceremonia de premios ha presentado a varias sorpresas entre los nominados, además de algunos que ya se veían venir; como las películas de “Barbie”, “Oppenheimer”, y las series “Succession” y “The Last of Us”.

Afortunadamente, varias de las producciones nominadas ya han sido estrenadas en las distintas plataformas de streaming, y los espectadores peruanos tendrán la oportunidad de ver varias de estas obras antes de la época de premios.

Plataformas en las que puedes ver las series y películas

Aquí presentamos todas las plataformas de streaming existentes, y todas las series y películas nominadas que se pueden ver en ellas. Algunas obras todavía no se han estrenado, pero pronto podrán disfrutar de ella en las plataformas.

NETFLIX

Series: The Crown, La Diplomática, Bronca, La Luz que no Puedes Ver

Películas: Maestro, Rustin, Nyad

HBO Max

Series: The Last of Us, Succession, Barry, Amor y Muerte, Los Plomeros de la Casa Blanca

Películas: Barbie, Super Mario Bros: La Película, Spider-Man: A través del Spider-verso

"Maestro" se estrenará pronto en Netflix.

Prime Video

Series: Jury Duty, La Maravillosa Señora Maisel, Daisy Jones & The Six, Juntas hasta la Muerte

Películas: Air, Saltburn

Disney Plus

Películas: Wish: el poder de los deseos, Elementos

Star Plus

Series: The Bear, Only Murders in the Building, Colegio Abbott

Paramount Plus

Series: 1923, Yellowjackets, Fellow Travelers, Lawmen: Bass Reeves

Apple TV+

Series: The Morning Show, Slow Horses, Ted Lasso, Terapia sin Filtro, Lessons in Chemistry

Películas: Oppenheimer, Asesinos de la Luna, Vidas pasadas, Anatomía de una Caída

"Los asesinos de la luna" es la nueva obra de Martin Scorcese.

Claro Video

Series: The Curse

Universal+

Series: Poker Face

Crunchyroll

Películas: Suzume

DGo

Series: Fargo

¿Dónde ver la ceremonia?

La ceremonia de los Globos de Oro 2024 tendrá lugar el domingo 7 de enero de 8 pm a 11 p.m. (horario de la zona ET). En los Estados Unidos, el evento se transmite en televisión por la cadena CBS. En Perú, se podrá ver mediante el canal de E! Entertainment.

También se podrá ver en la plataforma de streaming por Paramount+

