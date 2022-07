Gloria Trevi y Mónica Naranjo vienen dando de qué hablar luego que protagonizaran un tierno y atrevido beso en la boca durante el concierto que ofrecieron en Guadalajara, Jalisco, como parte de su gira “Valientes”

El momento que desató la emoción y gritos de los fans que acudieron a escuchar los éxitos de las famosas se dio casi al finalizar el show, cuando la intérprete de “Ojos cerrados” se acercó a su compañera y tuvieron el acercamiento físico.

“Nos da miedo que nos guste”, dijo Gloria tras darle el piquito a Mónica Naranjo, quien sonrió y respondió: “A mí no”.

Tras la respuesta de su colega, Trevi explicó que su preocupación era porque actualmente tenía una relación romántica. “Estoy casada y es mucha complicación un divorcio; pero para irse con este mujerón... pues no lo echamos pues”, comentó mientras el público no dejaba de aplaudirlas.

La encargada de compartir el clip fue Gloria Trevi, y Mónica Naranjo fue una de las primeras en reaccionar en los comentarios, donde escribió: “A mí no es que me gustes... es que me encantas...”.

“Yo quiero un beso”, “No sé si quiero ser @gloriatrevi para besar a @monicanaranjo o @monicanaranjo para besar a @gloriatrev”, “Las amo tanto Dios mío, muero por ver este show mis dos inspiraciones más grandes”, “Qué bonitas”, “Te amo a ti y a Mónica Naranjo, divas hoy y siempre”, son algunas reacciones de sus fans en los comentarios.

