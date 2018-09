La cantante Gloria Trevi se pronunció acerca de la crisis matrimonial que está afrontando con Armando Gómez durante una entrevista con Luz García en Puerto Rico, en donde dejó en claro que no está segura de cómo terminará la historia de amor.

Mientras ambas conversaban, Gloria Trevi aseguró que su matrimonio está en un momento frágil. “Yo sé que en todas las relaciones se puede llegar a un momento como de comodidad y sencillamente yo no estoy dispuesta a aceptar eso. Yo quiero todo o nada”.

Gloria Trevi reveló que está exigiendo lo que se merece pues su relación aún no se ha terminado por completo, ya que no hay un divorcio de por medio, pero reveló que en este momento de su vida no está pensando en volver a casarse ni en aceptar “mediocridades”.

“No es que sea algo tan difícil, todo depende de que la persona que quiere complacerme, que esté muy enamorado, que realmente me ame”, expresó Gloria Trevi, quien no le cerró las puertas a una posible reconciliación.

Recordemos que Gloria Trevi y Armando Gómez se casaron en el 2009 y tienen dos hijos juntos.