Gloria Trevi luce su escultural cuerpo en ropa de baño a los 51 años

Gloria Trevi , la cantante mexicana de 51 años, impactó a sus seguidores subiendo una foto en ropa de baño, mostrando sus curvas en su cuenta de Instagram.

La mexicana posó frente al mar junto a unos cruceros en el fondo. Utiliza una ropa de baño de color marrón con brillos y acompañó la foto con el siguiente comentario: “Por estos momentos”, mostrando así que está disfrutando de sus vacaciones al máximo.

Su publicación obtuvo más de 144 mil ‘me gusta’ y 2 mil comentarios en menos de un día.

¿CUÁL ES SU SECRETO PARA MANTENER LA FIGURA?

A los 51 años, Gloria Trevi muestra un cuerpo perfecto. Uno de sus trucos es tomar jugo de naranja por las mañanas y comer la fruta para así nivelar la grasa y sentirse llena.

Además, no come más de las seis de la tarde, "Ya no cenes mucho, cierra tu boquita. Si te da mucha hambre, tómate un caldo de pollo y vas a ver cómo las cosas mágicamente empiezan a suceder”, dijo Trevi al respecto en una entrevista para People.



