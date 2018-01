¡Atención fans de 'Bajo la misma estrella' ! 'Hazel' y 'Augustus' se reencontraron. Shailene Woodley y Ansel Elgort acudieron a la ceremonia de los 'Globos de Oro 2018' y no dudaron en pasar un momento juntos.

Ambos artistas se encontraban nominados en la premiación. Elgort como 'Mejor actor musical o comedia' por su rol en 'Baby Driver', mientras que Woodley estaba nominada como 'Mejor actriz secundaria en una miniserie o película de televisión' por su rol en 'Big Little Lies'.

A pesar de que ninguno ganó la categoría a la que se les nominó, si aprovecharon el momento para reencontrarse tras dos años de haber participado juntos en una película.

Además de haber participado juntos en la adaptación del libro homónimo de John Green, ambos también compartieron roles en la saga de 'Divergente', donde eran hermanos.

'Bajo la misma estrella' ('The Fault in our Stars' en inglés) es la película que llevó a la fama a Elgort en el 2014. Aquí, ambos encarnan a adolescentes con serios problemas de salud que se enamoran de manera inesperada.



¿Quieres ver el reencuentro de ambos artistas? Puedes hacerlo a continuación: