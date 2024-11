Glenda Rodríguez advierte a Dalia Durán: "Que no me vuelva a mencionar"

Glenda Rodríguez decidió responderle a Dalia Durán, quien hace unos días trató de excusar la agresión física de John Kelvin contra su pareja.

Ramírez señaló que ella se sometió a los procesos legales correspondientes y que el médico legista confirmó que fue agredida por el cumbiambero.

"Yo he pasado por un médico legista, yo no estoy mintiendo. El médico ha visto mis golpes", declaró en el programa 'Magaly TV: La Firme'.

Glenda dejó entrever que la cubana estaría celosa de su relación con el cantante, por lo que habría salido en defensa de él. "Yo me imagino que son celos. Sí, definitivamente (ella sigue enamorada de él)", agregó.

Por otro lado, reveló que John Kelvin suele recordar a su expareja cuando se emborracha y pidió que Dalia no la mencione más.

"Cuando él tomaba, recordaba que la mujer lo engañó, recordaba que lo metió preso. Él tenía miedo que yo sea igual. Por favor, quiero que esa señora no me vuelva a mencionar, porque si no, voy a hablar con mi abogada para proceder de otra manera", concluyó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: