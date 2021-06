Giuseppe Benignini visitó el set de “América Hoy” y no pudo evitar quebrarse al revelar que le cerraron su local debido a que no pudo pagar tres meses de alquiler que debía. El joven venezolano contó que, pese a que pidió facilidades a la dueña, lo desalojaron de un momento a otro.

“Ha sido un golpe bajo porque yo creo que la gente se aprovecha de la situación. No es un secreto que la situación está complicada para todo el mundo, yo he hecho las cosas con mucho esfuerzo, he tratado de salir adelante en un país que no es el mío y obviamente me duele mucho lo que me está pasando”, dijo Benignini.

La expareja de Micheille Soifer reveló que debía tres meses de renta, pero aseguró que le pidió tiempo a la dueña del lugar para que pague poco a poco; sin embargo, lo desalojó y se llevó sus cosas.

“Esta gente ha ido a mi local, la dueña se ha llevado todas las cosas”, contó. “Tenía pendiente tres meses de renta, es verdad, pero yo había hablado con ella para que me diera tiempo de ir pagando poco a poco”, contó con la voz entrecortada. “Yo le dije, pero saco todo, me rompió las llaves, se llevó las cosas que tenía en el local”, añadió.

Giuseppe Benignini no pudo evitar romper en llanto tras ser consultado sobre cómo se sentía frente a la difícil situación que vive.

“¿Cómo te sientes?, yo quiero conocer al hombre humano emprendedor que está solo en un país, cómo te sientes de ver todas tus cosas desalojadas”, preguntó Janeth Barboza.

“Qué te puedo decir. He perdido cosas valiosas”, dijo en medio de lágrimas y le dio la espalda a las cámaras.

